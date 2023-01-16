Бийол назвал лучшего игрока, с которым он играл в ЦСКА

Защитник «Удинезе» Яка Бийол поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по ЦСКА полузащитнике Николе Влашиче.

— На ЧМ болел за Хорватию и Влашича?

— Да, это же мой братишка! Часто видимся в Италии. Желаю ему еще больших успехов, не останавливаться на бронзе. И пусть Никола не обижается, я хотел, чтобы победила Аргентина с Месси. Больше всего болел за Лео и был счастлив, что кубок достался этому феномену, — приводит Sport24 слова Бийола.

— Никола лучший из тех, с кем ты играл за ЦСКА?

— Да. В ЦСКА он показывал топовый футбол. Влашич входил в тройку лучших игроков РПЛ. В «Торино» просматривается та игра, что Никола показывал в РПЛ — правда, в Италии он стал еще сильнее. Хотелось бы, чтобы Влашич остался в Италии.

Словенский футболист выступал в ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе армейцев он провел 96 матчей, забил семь мячей и завоевал Суперкубок России.