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Сегодня, 12:54

Бийол назвал «Зенит» фаворитом в гонке за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Удинезе» Яка Бийол, выступавший ранее за московский ЦСКА назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ в текущем сезоне.

«Гегемон ли «Зенит» в России? Да, согласен. В последние несколько лет они лучшие в России. Всем сложно сместить их с первого места, но надеюсь, что ЦСКА в ближайшее время прервет гегемонию «Зенита». Кроме ЦСКА и «Зенита» в гонке за чемпионство никого и не отмечу. Сейчас для меня фаворит очевиден — клуб из Петербурга. ЦСКА? С таким сильным «Зенитом» претендовать на титул сложно. А вот Кубок России вполне реален, ЦСКА может его взять», — приводит слова Бийола Sport24.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. На втором месте «Спартак» — 36 очков. Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-17-eks-igrok-tsska-biyol-nazval-favorita-v-gonke-za-chempionstvo-v-rpl
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