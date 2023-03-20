Бизнесмен Садыгов опроверг информацию о возможном назначении Рахимова в «Химки»

Сегодня, 20:25
Бизнесмен Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».
Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что подмосковный клуб может возглавить Рашид Рахимов.
«С уважением отношусь к Рашиду Рахимову, но мы с ним даже не знакомы. Поэтому никаких переговоров я с ним не веду. Гогниев остается главным тренером «Химок» и будет скоро готовить команду к следующему матчу», — сказал Садыгов «СЭ».
Последним клубом Рахимова была «Уфа», которую он покинул 3 апреля 2021 года.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах.