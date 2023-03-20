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Сегодня, 20:25

Бизнесмен Садыгов опроверг информацию о возможном назначении Рахимова в «Химки»

Константин Белов
Корреспондент
Рашид Рахимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бизнесмен Туфан Садыгов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможной отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

Ранее «Чемпионат.com» сообщал, что подмосковный клуб может возглавить Рашид Рахимов.

«С уважением отношусь к Рашиду Рахимову, но мы с ним даже не знакомы. Поэтому никаких переговоров я с ним не веду. Гогниев остается главным тренером «Химок» и будет скоро готовить команду к следующему матчу», — сказал Садыгов «СЭ».

Последним клубом Рахимова была «Уфа», которую он покинул 3 апреля 2021 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах.

Рашид Рахимов
Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
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