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Бизнесмен Садыгов о возможном закрытии «Химок»: «Это какая-то провокация вокруг клуба»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Химки» могут прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетят из РПЛ.

«Есть компания, которая владеет клубом. У «Химок» бюджет согласован и утвержден на пять лет вперед. Это все какая-то провокация вокруг клуба. «Химок» никаких проблем нет, никаких задолженностей нет! «Рубин», «Оренбург», «Крылья Советов» вылетали в ФНЛ, но продолжили свое существование, кто-то уже успел вернуться в РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее о том, что «Химки» могут прекратить существование после вылета в первую лигу сообщил в своем Telegram-канале журналист Сергей Ильев.

После 20 туров химчане занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

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