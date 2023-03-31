Бизнесмен Садыгов о возможном закрытии «Химок»: «Это какая-то провокация вокруг клуба»

Бизнесмен Туфан Садыгов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что «Химки» могут прекратить существование по окончании этого сезона, если вылетят из РПЛ.

«Есть компания, которая владеет клубом. У «Химок» бюджет согласован и утвержден на пять лет вперед. Это все какая-то провокация вокруг клуба. «Химок» никаких проблем нет, никаких задолженностей нет! «Рубин», «Оренбург», «Крылья Советов» вылетали в ФНЛ, но продолжили свое существование, кто-то уже успел вернуться в РПЛ», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее о том, что «Химки» могут прекратить существование после вылета в первую лигу сообщил в своем Telegram-канале журналист Сергей Ильев.

После 20 туров химчане занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.