Бизнесмен Садыгов считает, что в следующем сезон РПЛ может принять участие тридцать шесть команд

Сегодня, 11:00
Бизнесмен Туфан Садыгов поделился с «СЭ» мнением о возможном расширении РПЛ в следующем сезоне.
— Недавно вы говорили про расширение РПЛ, потому что 16 команд — слишком мало...
— Я не говорил про расширение лиги. Речь шла о том, что у нас мало команд в высшей лиге. Станет больше — увеличится число матчей, лига будет развиваться.
— То есть в следующем сезоне в РПЛ должно быть минимум 18 команд?
— Почему только 18? Можно и 36. У нас большая страна.
Ранее заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев ответил на вопрос о том, возможно ли расширение РПЛ.