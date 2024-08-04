Бизнесмен Садыгов заявил, что хотел бы видеть Дзюбу в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», рассказал, что общался с российским нападающим Артемом Дзюбой относительно его возможного перехода в подмосковный клуб.

«Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится. Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет», — приводит слова Садыгова matchtv.ru.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го по июль нынешнего года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.