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Сегодня, 13:12

Бизнесмен Садыгов заявил, что хотел бы видеть Дзюбу в «Химках»

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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», рассказал, что общался с российским нападающим Артемом Дзюбой относительно его возможного перехода в подмосковный клуб.

«Я не могу комментировать. Мы общались с Артемом, он мне нравится. Я бы Артема хотел видеть, но решение принимает тренер. Как будет, так будет», — приводит слова Садыгова matchtv.ru.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023-го по июль нынешнего года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: «Матч ТВ»
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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