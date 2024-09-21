Садыгов — об отстранении Глушакова: «Денис в составе, тренируется»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о кадровых изменениях в клубе.

«Он в составе. Я не владею информацией, решение ли это главного тренера. Денис тренируется, почему нет. Не могу сказать, с основной командой или нет, я в отъезде. Внутрикомандная история», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее стало известно, что Глушаков был отстранен от тренировок с первой командой из-за слов в адрес главного тренера Франка Артиги, произнесенных за спиной.