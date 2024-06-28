Бизнесмен Садыгов: «Информация, что официальное расставание «Химок» с Талалаевым не оформлено, неправда»

Садыгов отреагировал на информацию, что «Химки» официально не расстались с Талалаевым

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», прокомментировал ««СЭ информацию, что подмосковный клуб официально не расстался с бывшим главным тренером Андреем Талалаевым. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко Против».

«Наш клуб расторг контракт с Андреем Талалаев неделю назад, о чем было официально объявлено на сайте «Химок». Поэтому информация, что официальное расставание с Талалаевым пока не оформлено, не соответствует действительности», — сказал Садыгов «СЭ».

28 июня пресс-служба подмосковного клуба сообщила о достижении контрактного соглашения с испанским специалистом Франком Артига.

47-летний испанец сменил на посту главного тренера Андрея Талалаева, об уходе которого стало известно в июне. В минувшем сезоне подмосковная команда выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.