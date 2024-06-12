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Сегодня, 16:25

Бизнесмен Садыгов: «Химки» хотят подписать Заболотного»

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» прокомментировал интерес подмосковного клуба к нападающему ЦСКА Антону Заболотному.

«Его рассматривают в команду, как потенциального новичка. Клуб хочет его подписать. Если сумеют договориться с Заболотным, то трансфер может состояться», – сказал Садыгов «СЭ».

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Он вернулся в команду летом 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провел 42 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

«Химки» в сезоне-2023/24 стали победителями первой лиги и вернулись в РПЛ. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Антон Заболотный
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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