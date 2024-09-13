Туфан Садыгов: «Артига хотел видеть Джикию в «Химках»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» поделился подробностями перехода в клуб защитника Георгия Джикии.

12 сентября 30-летний защитник вошел в заявку «Химок» на сезон.

«Сначала летом диалог не сложился, но в последние дни трасферного окна смогли договориться, окончательно все было принято вчера. Решение пригласить Джикию в «Химки» было тренерское, Артига (главный тренер команды. — Прим. «СЭ») хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист. Джикия — профессионал. Не думаю, что у него есть какие-то проблемы с формой», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее появилась информация, что 30-летний россиянин подпишет с подмосковной командой однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 4,5 миллиона рублей в месяц.

Джикия находился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей и забил 5 мячей.