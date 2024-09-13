Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:26

Туфан Садыгов: «Артига хотел видеть Джикию в «Химках»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» поделился подробностями перехода в клуб защитника Георгия Джикии.

12 сентября 30-летний защитник вошел в заявку «Химок» на сезон.

«Сначала летом диалог не сложился, но в последние дни трасферного окна смогли договориться, окончательно все было принято вчера. Решение пригласить Джикию в «Химки» было тренерское, Артига (главный тренер команды. — Прим. «СЭ») хотел видеть Георгия в клубе. Он хороший футболист. Джикия — профессионал. Не думаю, что у него есть какие-то проблемы с формой», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее появилась информация, что 30-летний россиянин подпишет с подмосковной командой однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 4,5 миллиона рублей в месяц.

Джикия находился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел 215 матчей и забил 5 мячей.

Георгий Джикия
ФК Химки
Туфан Садыгов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
День программиста отметят 12 сентября
Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок
Дзюба пойдет на рекорд в новом клубе, «Спартак» отдал двух игроков. Что произошло в последний день трансферного окна в России
Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Ульянов порекомендовал Западу не игнорировать предупреждение Путина
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя