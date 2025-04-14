Садыгов — о финансовых проблема «Химок»: «Команда точно доиграет этот сезон в РПЛ»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» высказался о будущем команды.

— Мы можем быть уверены, что «Химки» доиграют этот сезон? История «Тамбова» из 2021 года не повторится?

— Такого точно с «Химками» не будет, это частный клуб. Команда точно доиграет этот сезон в РПЛ. И «Химки» точно останутся в РПЛ. Что касается лицензирования на следующий сезон, то есть менеджмент клуба, который занимается этим. Но команда должна его пройти, согласно регламенту, что и сделает, — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Sport Baza заявила, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей. В декабре 2024 года ФИФА также наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.