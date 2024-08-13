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Сегодня, 13:27

Ближайшие игры «Факела» могут перенести или провести в Москве

Руслан Минаев
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«Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает варианты с проведением домашних матчей без зрителей или переносом игр в Москву.

«По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства региона.

15 августа «Факел» примет «Акрон» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. 18 августа у воронежцев запланировал домашний матч со «Спартаком».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на данный момент в регионе приостановлены проведения массовых мероприятий из соображений безопасности.

Источник: ТАСС
ФК Факел (Воронеж)
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