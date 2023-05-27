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Сегодня, 19:01

Блогер Влад А4 и девочка с серьезным диагнозом Снежана нанесут символический удар перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

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Блогер Влад А4 и девочка с серьезным диагнозом Снежана нанесут символический удар по мячу перед началом матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Она (Снежана) прошла через детский дом и имеет серьезные наследственные проблемы с сердцем. Девочке необходимо как можно скорее заменить кардиостимулятор на новый — с чем мы с вами ей обязательно поможем! Надеемся, этот день навсегда запомнится юной болельщице бело-голубых», — сообщила пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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