Блогер Влад А4 и девочка с серьезным диагнозом Снежана нанесут символический удар перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Блогер Влад А4 и девочка с серьезным диагнозом Снежана нанесут символический удар по мячу перед началом матча 29-го тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

«Она (Снежана) прошла через детский дом и имеет серьезные наследственные проблемы с сердцем. Девочке необходимо как можно скорее заменить кардиостимулятор на новый — с чем мы с вами ей обязательно поможем! Надеемся, этот день навсегда запомнится юной болельщице бело-голубых», — сообщила пресс-служба бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.