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30 марта, 11:21

Бобер не считает Гарре важнейшим игроком «Крыльев Советов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о роли вингера Бенхамина Гарре в команде.

«Не стал бы говорить, что Гарре — основополагающий и важнейший игрок «Крыльев» и что неудачные результаты самарцев в последних матчах связаны с его отсутствием. В двух играх чемпионата после зимней паузы в целом не хватало лидеров: травма Гарре, Солдатенкова не было, еще пары игроков не хватало из-за повреждений», — цитирует Бобра Legalbet.

Гарре из-за травмы не провел ни одного матча за самарцев после возобновления сезона. Всего на счету 23-летнего аргентинца 8 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
Бенхамин Гарре
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