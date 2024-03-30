Бобер не считает Гарре важнейшим игроком «Крыльев Советов»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился мнением о роли вингера Бенхамина Гарре в команде.

«Не стал бы говорить, что Гарре — основополагающий и важнейший игрок «Крыльев» и что неудачные результаты самарцев в последних матчах связаны с его отсутствием. В двух играх чемпионата после зимней паузы в целом не хватало лидеров: травма Гарре, Солдатенкова не было, еще пары игроков не хватало из-за повреждений», — цитирует Бобра Legalbet.

Гарре из-за травмы не провел ни одного матча за самарцев после возобновления сезона. Всего на счету 23-летнего аргентинца 8 голов и 3 результативные передачи в 15 матчах текущего розыгрыша РПЛ.