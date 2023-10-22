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Сегодня, 12:37

Бобер поделился ожиданиями от матча «Крыльев» против «Зенита» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Легендарный футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер рассказал, чего ждет от матча самарцев против «Зенита» в 12-м туре чемпионата России.

«Пока не могу назвать «Крылья» фаворитом в матче с «Зенитом». Тем более игра будет в Питере, у «Зенита» будет преимущество домашней арены. Но шансы на положительный результат у «Крыльев» хорошие. Как будто «Зениту» очки больше нужны, им необходимо подниматься в турнирной таблице, поэтому «Крылья» могут позволить себе на контратаках сыграть», — цитирует экс-игрока Legalbet.

Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 МСК.

Источник: https://legalbet.ru/news/legenda-krilev-sovetov-bobyor-shansi-na-polozhitelnij/
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
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