Бобер: «На Сергеева в «Крыльях» будут рассчитывать как на основного игрока»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Зенита» в самарскую команду.

«Сергеев, безусловно, поможет «Крыльям» в этом сезоне. Он зарекомендовал себя хорошим нападающим, который не просто так играл в топовой российском клубе. В «Зените» у него было не так много игрового времени, а играть Ваня хочет. Требования, коллектив и Самару он знает, поэтому его переход — это однозначное усиление.

Получилось ли у Сергеева полностью реализовать себя в «Зените»? Тут опять же нужно понимать, что он не получал очень много игрового времени в Петербурге, но в те моменты, когда он выходил на поле, Сергеев демонстрировал свои лучшие качества. Теперь, как мне видится, на Сергеева в Самаре будут рассчитывать как на основного игрока", — приводит слова Бобра Legalbet.

29-летний Сергеев выступал за петербургский клуб с 2022 года, проведя 93 матча и забив 30 голов.