Бобер считает, что «Крылья Советов» были сильнее «Урала»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер оценил победу самарцев над «Уралом» в матче 15-го тура РПЛ (3:1).

«Довольно неплохо команда играла, качественно. Смогла правильно среагировать на ход игры в начале второго тайма. Не замандражировала, а продолжала гнуть свою линию и в итоге довела дело до победы. Скажем так, «Крылья Советов» сегодня были сильнее», — приводит Metaratings.ru слова Бобра.

Также он высказался о влиянии турнирного положения команды на ее психологическое состояние. Самарский клуб с 25 очками занимает третье место в РПЛ.

«Несомненно, это очень влияет на подготовительный период ко второму отрезку чемпионата, когда ты находишься в числе лидеров, когда у тебя есть игра, и, плюс, она закреплена каким-то результатом в турнирной таблице», — добавил специалист.

В 16-м туре чемпионата России «Крылья Советов» сыграют против «Локомотива». Матч пройдет 25 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени.