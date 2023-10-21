Бобер считает, что «Спартак» потерял в популярности среди болельщиков

Легендарный футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобер заявил, что «Спартак» потерял в популярности среди болельщиков.

«Какая команда в РПЛ самая популярная? Я как житель Самары и болельщик «Крыльев Советов» вижу большую популярность нашей команды. Думаю, для каждого города своя команда предпочтительнее. Сейчас нет такого, как раньше было, что вся страна болеет за «Спартак». Безоговорочной популярности «Спартака» в стране уже нет. Если говорить о «Зените», конечно, они прибавили в популярности за счет стольких побед в чемпионате подряд. Другое дело, что они потеряли возможности представлять страну на европейской арене. С международными турнирами за «Зенит» бы больше нейтральных болельщиков болело», — приводит слова Бобра Legalbet.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах. Лидирует — «Краснодар» (27 очков).