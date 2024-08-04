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4 августа, 23:38

Бобер считает, что у «Крыльев Советов» есть шансы в матче со «Спартаком»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

«Шансы у «Крыльев» есть. Если результат по пропущенным голам катастрофический, то по игре такой катастрофы нет. Что касается результатов команд в Кубке и в чемпионате, особо мешать их не стоит. Многие команды выставляют на Кубок неоптимальные составы, пробуют какие-то связки. Но на общем командном состоянии и подготовительном периоде это, конечно, скажется», — приводит слова игрока Metaratings.ru.

Матч пройдет в понедельник, 5 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Антон Бобер
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