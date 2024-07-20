Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Бобер: «У Глушенкова в «Зените» не должно возникнуть проблем»

Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался о перспективах полузащитника Максима Глушенкова в «Зените».

— Глушенков — одна из главных звезд российского футбола на сегодняшний день. Он показывает стабильную игру очень высокого уровня уже на достаточно протяженном отрезке времени. Трудно прогнозировать, как пойдет его карьера в «Зените», где уровень конкуренции будет более высоким. Но Максим уже взрослый мужчина, это не тот мальчик, который бегал в «Спартаке» и «Крыльях».

Видно, как у него повышаются амбиции, растет уверенность и самооценка, поэтому полагаю, что в «Зените» у него не должно возникнуть много проблем. И с уходом из «Локомотива», на мой взгляд, он не поторопился, — сказал Бобер Legalbet.

20 июня 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт до лета 2028 года. В сезоне РПЛ-2023/24 полузащитник провел 29 матчей, забил 6 мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: Legalbet
ФК Зенит
Антон Бобер
Максим Глушенков
0
Читайте также
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
Британские регбистки устроили фотосессию в нижнем белье перед Олимпиадой
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
За «Локомотив» впервые в XXI веке забили два игрока до 20 лет в одном матче РПЛ
«Локомотив» — «Акрон»: видео голов
«Динамо» — 2024/25: трагическая развязка прошлого сезона сделает бело-голубых сильнее?
«Крылья Советов» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Metaratings: Соболев полетел со «Спартаком» на матч с «Оренбургом»
Камоцци: «Спартак» станет чемпионом России в новом сезоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

За «Локомотив» впервые в XXI веке забили два игрока до 20 лет в одном матче РПЛ