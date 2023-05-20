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Сегодня, 13:04

Бобер заявил, что «Крылья Советов» обыграют «Урал» с минимальным счетом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ, в котором самарский клуб сыграет с «Уралом».

«С «Уралом» у «Крыльев» будет игра за шесть очков. Обеим командам надо побеждать, но у самарцев есть преимущество, потому что они будут играть на своем стадионе при своих болельщиках. Сложно сказать, кто у «Крыльев» может стать лидером. Тот же Писарский давно не забивал, а последний матч пропускал. Непонятно, как на нем скажется эта ситуация. У самарцев каждый футболист из атакующей группы может взять на себя роль лидера коллектива. Думаю, что матч «Крыльев» с «Уралом» будет очень тяжелый и напряженный. Слишком много на кону стоит, поэтому сильно раскрываться ни одна, ни другая команда не будет. Думаю, что «Крылья» обыграют «Урал» с минимальным счетом», — приводит слова Бобера Metaratings.ru.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится в Самаре 21 мая. Главный арбитр встречи Виталий Мешков даст стартовый свисток в 14:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/anton-bober-krylya-sovetov-obygrayut-ural-s-minimalnym-schetom-252502/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Антон Бобер
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