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РПЛ

Сегодня, 12:59

Бобер: «Для «Крыльев» место в топ-6 по итогам чемпионата будет хорошим результатом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер поделился ожиданиями от выступления самарской команды в весенней части сезона РПЛ.

«Жду от «Крыльев Советов» больше стабильности в весенней части чемпионата, а также хотелось бы закрепить ту игру, которая в начале чемпионата приносила команде результат. Надеюсь, у «Крыльев» получится остаться среди лидеров после завершения нынешнего розыгрыша РПЛ. Прошедший отрезок сезона самарцы хорошо прошли, футболисты уже понимают, что им по зубам одолеть любого соперника. Для «Крыльев» место в пятерке-шестерке по итогам чемпионата будет очень хорошим результатом», — цитирует Бобра Legalbet.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится в начале марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/bobyor-dlya-krilev-mesto-v-top-6-po-itogam-sezona-budet/
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Антон Бобер
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