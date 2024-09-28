Соломатин о переходе Пьянича в ЦСКА: «Если он сожалеет о своем высказывании, мы должны его принять»

Боец 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», бывший футболист сборной России и ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал «СЭ» трансфер Миралема Пьянича в армейский клуб.

— Если Пьянич едет к нам, при этом сожалея о своем высказывании двухлетней давности, мы однозначно должны его принять. На самом деле меня не сильно волнует, что он думал тогда, находясь там, что говорил и каких позиций придерживался, тем более его слова не были против России или СВО, речь шла чисто о спортивной составляющей.

Важнее, что сейчас он здесь — в Центральном спортивной клубе армии. Причем будет жить в Москве со своей семьей, и мы видели в СМИ цифры контракта — там никаких «миллионов» нет, хотя он и мировая звезда.

Хочу подчеркнуть, что я всегда говорил, что в России нечего делать тем, кто уехал отсюда, но я не могу не поддержать человека, который принял нашу позицию, поэтому как представитель бригады «Эспаньола» и бывший футболист ПФК ЦСКА, ничего не имею против прихода Миралема Пьянича в нашу команду. Удачи ему, пусть поможет ЦСКА, и мы с парнями только порадуемся.

Более того, я уже пообщался на сей счет с нашими собратьями по «Эспаньоле», бойцы и участники нашего сообщества с радостью бы встретились, как придет время, с Пьяничем, уверен мы найдем общий язык и взаимопонимание, удачи ему на футбольных полях нашей необъятной, — сказал Соломатин «СЭ».

ЦСКА объявил о переходе Миралема Пьянича 26 сентября. Соглашение с 34-летним боснийцем рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 15-м номером.