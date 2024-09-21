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Сегодня, 12:51

Боец ММА Тарасов объяснил, чем «Зенит» отличается от других команд

Руслан Минаев
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Боец ММА и блогер Артем Тарасов рассказал, почему болеет за «Зенит».

«Во-первых, это один из самых богатых клубов страны. Во-вторых, там играют реально крутые и интересные футболисты. В-третьих, они очень круто играют. И, наконец, очень важно, что в Санкт-Петербурге есть принцип «один город — одна команда». У нас нет «Торпедо», нет «Спартака», нет «Динамо» и других клубов, поэтому очень просто всем болеть за одну команду», — цитирует Тарасова legalbet.

После 8 туров РПЛ «Зенит» набрал 20 очков и лидирует в турнирной таблице.

Источник: legalbet.ru
ФК Зенит

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