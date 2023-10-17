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Сегодня, 17:52

Боец ММА Тарасов сравнил зарплаты в российском футболе и смешанных единоборствах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Боец ММА Артем Тарасов сравнил зарплаты в российском футболе и смешанных единоборствах.

«Я знаю, что Клаудиньо получает 8 миллионов долларов в год без всяких рекламных контрактов. Наши бойцы ММА и поп-ММА, которые больше всего зарабатывают, получают копейки. Даже Минеев — 10-15 миллионов рублей раз в полгода. Это 100-150 тысяч долларов на сегодняшний день. И наши бойцы дерутся с топами сейчас в UFC», — приводит слова Тарасова Legalbet.

Согласно порталу Transfermarkt зарплата Клаудиньо составляет 20 миллионов евро в год.

Источник: https://legalbet.ru/news/boetc-mma-tarasov-o-zarplate-klaudino-po-sravneniyu-s/
Клаудиньо
Футбол
Артем Тарасов
ММА
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