Боец ММА Тарасов сравнил зарплаты в российском футболе и смешанных единоборствах

Боец ММА Артем Тарасов сравнил зарплаты в российском футболе и смешанных единоборствах.

«Я знаю, что Клаудиньо получает 8 миллионов долларов в год без всяких рекламных контрактов. Наши бойцы ММА и поп-ММА, которые больше всего зарабатывают, получают копейки. Даже Минеев — 10-15 миллионов рублей раз в полгода. Это 100-150 тысяч долларов на сегодняшний день. И наши бойцы дерутся с топами сейчас в UFC», — приводит слова Тарасова Legalbet.

Согласно порталу Transfermarkt зарплата Клаудиньо составляет 20 миллионов евро в год.