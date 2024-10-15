Москвичев: «В «Зените» воспитанников не так сильно поощряют в плане финансов»

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о финансовых условиях для воспитанников в клубе из Санкт-Петербурга.

«Открою маленькую тайну: в «Зените» воспитанников не так сильно поощряют в плане финансов. Легионеры и опытные российские игроки получают, думаю, хорошие деньги, а нас пока сдерживают. Правильно ли это? Думаю, да. Боюсь, что на многих молодых игроков большие деньги могли бы оказать плохое влияние. А нужно быть сосредоточенным на футболе, а не на деньгах», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

«Оренбург» арендовал 20-летнего голкипера летом этого года. Он провел за команду 12 матчей, пропустил 23 мяча и один раз отыграл на ноль.