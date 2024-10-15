Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Москвичев: «В «Зените» воспитанников не так сильно поощряют в плане финансов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о финансовых условиях для воспитанников в клубе из Санкт-Петербурга.

«Открою маленькую тайну: в «Зените» воспитанников не так сильно поощряют в плане финансов. Легионеры и опытные российские игроки получают, думаю, хорошие деньги, а нас пока сдерживают. Правильно ли это? Думаю, да. Боюсь, что на многих молодых игроков большие деньги могли бы оказать плохое влияние. А нужно быть сосредоточенным на футболе, а не на деньгах», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

«Оренбург» арендовал 20-летнего голкипера летом этого года. Он провел за команду 12 матчей, пропустил 23 мяча и один раз отыграл на ноль.

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Бывший физиотерапевт Синнера прокомментировал допинг-скандал
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Блогера Литвина арестовали на 13 суток за драку в матче медиалиги
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
Сегодня
Вчера
Неделя