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Воспитанник «Краснодара» Рейхмен: «Кабелла, Крыховяк, Вандерсон — топы высокого уровня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен назвал бывших легионеров «быков», за которыми ему было приятно наблюдать на тренировках.

«Кабелла, Крыховяк, Вандерсон — это все топы высокого уровня. Было приятно с такими играть, наблюдать за ними. Реми — сумасшедший игрок в плане контроля мяча, видения поля. Крыховяк силен в выборе позиции, а Вандерсон — это скорость, техника. Все на уровне», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

Полузащитник Реми Кабелла играл за «Краснодар» с 2019 по 2022 года. Он расторг соглашение с клубом в марте 2022-го по взаимному согласию сторон.

Гжегож Крыховяк был игроком «быков» с 2021 по 2023 год. Он расторг соглашение с клубом летом 2023-го.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 по 2022 год. В декабре 2022-го клуб объявил о продаже футболиста в «Интернасьонал».

Источник: РБ Спорт
Вандерсон Масиэл Соуза Кампос (Вандерсон)
Гжегож Крыховяк
Реми Кабелла
ФК Краснодар
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