Богосавац — об игре с «Локомотивом»: «Когда «Ахмат» забил, думали что будет победа»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о поражении «Локомотиву» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ и об игре команды в последних матчах.

«Когда мы забили, думали, что будет победа, и заиграли как в первом тайме, поэтому и пропустили два мяча. Нам надо больше работать, чтобы вернуть себе те позиции, на которых команда была в прошлом сезоне. Надеюсь, мы справимся с этой ситуацией. У нас сильные футболисты и, если уйдет Конате , есть игроки, которые смогут его заменить», — цитирует Богосаваца «Евро-Футбол.Ру».

27-летний Богосавац провел в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах, сделал 1 результативную передачу.

25-летний нападающий Мохамед Конате принял участие в 20 играх в сезоне-2023/24 и забил 7 голов.

На данный момент «Ахмат» с 12 очками находится на 15-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Локомотив» с 24 очками — на 5-й позиции.