Богосавац пошутил на тему того, что «Ахмат» возглавил его тезка

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался на тему того, что команду возглавил его тезка.

«Я в первый же день, как пришел новый тренер, сказал ребятам: если меня и тренера зовут одинаково, то я постоянно буду играть, ха-ха», — цитирует Sport24 слова Богосаваца.

Также он сравнил нынешнего главного тренера «Ахмата» Мирослава Ромащенко с Сергеем Ташуевым, который до этого возглавлял команду.

«Главное отличие Ромащенко от Ташуева — при Мирославе мы стали больше играть с мячом. Осталось только это владение превратить в голы», — добавил футболист.

18 августа грозненский клуб объявил, что Ромащенко назначен новым главным тренером. Контракт 49-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитан на три года.

На данный момент грозненцы занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 6 туров.