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Сегодня, 07:51

Богосавац: «После игры с «Балтикой» президент сказал, что верит в нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал победу в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«После игры с «Балтикой» (1:7) была тяжелая обстановка в команде. Но президент сказал, что верит в нас, что мы двигаемся дальше, и результат придет. Игроки тоже все сразу собрались. Мы знаем, что «Ахмат» сильная команда, наше место в верхней части таблицы. После разминки перед матчем с ЦСКА посмотрели друг другу в глаза и поверили в возможную победу», — приводит слова Богосаваца Metaratings.ru.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. ЦСКА идет пятым (37 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/bogosavac-posle-igry-s-baltikoi-prezident-skazal-chto-verit-v-nas-355526/
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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