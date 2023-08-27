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Сегодня, 11:49

Богосавац считает, что «Ахмат» мог вырвать победу над «Спартаком»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Получился хороший матч. У «Спартака» были моменты, чтобы забить, у нас был шанс вырвать победу на 92-й минуте. Если бы реализовали его, то все было бы четко!», — приводит слова Богосаваца Sport24.

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Богосавац
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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