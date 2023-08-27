Богосавац считает, что «Ахмат» мог вырвать победу над «Спартаком»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац поделился мнением о матче со «Спартаком» (0:0) в шестом туре РПЛ.

«Получился хороший матч. У «Спартака» были моменты, чтобы забить, у нас был шанс вырвать победу на 92-й минуте. Если бы реализовали его, то все было бы четко!», — приводит слова Богосаваца Sport24.

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».