Богосавац считает, что в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац высказал мнение о проведении финала еврокубкового турнира в Чечне.

«Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира. Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится», — приводит слова Богосаваца Sport24.

В нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.