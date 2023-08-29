Богосавац заявил, что «Ахмат» готов повторить свой результат прошлого сезона

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац ответил на вопрос, готова ли команда повторить свой результат прошлого сезона.

По итогам сезона-2022/23 грозненский клуб занял пятое место в РПЛ.

«Да, мы сделаем это. Я вижу, что мы сейчас на хорошем ходу. Недалеко находимся от лидирующей группы, а в чемпионате впереди еще больше 20 туров. Главное, играть так же, как в последних матчах и еще лучше. Больше играть с мячом, не бояться атаковать даже против таких команд, как «Спартак», «Зенит» и другие. Со «Спартаком» мы хорошо играли в обороне, но в будущем надо еще больше создавать таких моментов у чужих ворот, как на последних минутах. Думаю, мы можем еще прибавить и сделаем это», — приводят «Известия» слова Богосаваца.

На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 6 туров.

18 августа грозненский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший ассистен Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. Контракт 49-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитан на три года. С сентября 2022 года по август 2023-й команду возглавлял Сергей Ташуев.