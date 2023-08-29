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Сегодня, 10:55

Богосавац заявил, что «Ахмат» готов повторить свой результат прошлого сезона

Алина Савинова
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Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац ответил на вопрос, готова ли команда повторить свой результат прошлого сезона.

По итогам сезона-2022/23 грозненский клуб занял пятое место в РПЛ.

«Да, мы сделаем это. Я вижу, что мы сейчас на хорошем ходу. Недалеко находимся от лидирующей группы, а в чемпионате впереди еще больше 20 туров. Главное, играть так же, как в последних матчах и еще лучше. Больше играть с мячом, не бояться атаковать даже против таких команд, как «Спартак», «Зенит» и другие. Со «Спартаком» мы хорошо играли в обороне, но в будущем надо еще больше создавать таких моментов у чужих ворот, как на последних минутах. Думаю, мы можем еще прибавить и сделаем это», — приводят «Известия» слова Богосаваца.

На данный момент грозненцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 7 очков за 6 туров.

18 августа грозненский клуб объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший ассистен Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко. Контракт 49-летнего специалиста с «Ахматом» рассчитан на три года. С сентября 2022 года по август 2023-й команду возглавлял Сергей Ташуев.

Источник: https://iz.ru/1565562/aleksei-fomin/romashchenko-skazal-nado-bolshe-zabivat-i-vse-budet-v-poriadke
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Мирослав Богосавац
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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