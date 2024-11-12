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Сегодня, 10:30

Боккетти считает, что «Спартаку» по силам выиграть трофей: «Но нужны сильные футболисты»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в интервью «СЭ» высказался о шансах красно-белых на чемпионство.

— В последние годы «Спартак» постоянно критикуют. Верите, что клубу по силам выиграть трофей?

— Конечно, но нужны сильные футболисты. Не знаю, какой клуб способен завоевать титул без игроков. При этом у «Спартака», на мой взгляд, достаточно качественный состав. А Станкович — очень хороший тренер. Они должны найти баланс, чтобы завоевать титул.

Что касается критики фанатов, то не назвал бы это давлением. Когда я играл, это было позитивным фактором. Таких болельщиков, как в России, нет нигде в мире! Тебя гонят вперед с первой и до последней минуты матча, это сильно помогает.

Два года назад в «Спартаке» сменился владелец. Ваше главное воспоминание о Леониде Федуне?

Помню, как он радовался, когда мы выиграли чемпионство. Еще не забуду его слова, пока я восстанавливался от травмы. Он подошел ко мне: «Сальва, как тебя не хватает». У меня тогда был тяжелый период в карьере, но я чувствовал поддержку от Леонида Арнольдовича. Это очень хороший и добрый человек, который многое сделал для клуба. Всегда буду рад с ним пообщаться. Горжусь, что мы стали чемпионами, когда он был владельцем клуба. Надеюсь, скоро фанаты «Спартака» снова отпразднуют трофей.

Сальваторе Боккетти. «Никогда бы не поступил, как Соболев». Боккетти — о России, «Спартаке» и тренерской карьере

Боккетти выступал за «Спартак» с января 2013 года по июль 2019 года. В июле 2021 года итальянец завершил карьеру футболиста.

Сальваторе Боккетти
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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