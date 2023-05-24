Боков назвал фаворита в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает армейцев фаворитами в борьбе за второе место в РПЛ.

«Фаворит — ЦСКА. Остается по-прежнему, несмотря на поражение. Вы сами видели какое это поражение было. Все равно армейцы больше всех по игре достойны серебра. Да и вообще по матчам в весенней части сезона они идут ровнее всех. Поэтому ЦСКА больше всех достоин быть вторыми по итогам чемпионата», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Бокова.

На данный момент второе место в турнирной таблице РПЛ занимает ЦСКА, имея в активе 54 очка. «Спартак» с 53 очками расположился на 3-й строчке. В 29-м туре армейцы сыграют с «Краснодаром», с красно-белые — с «Пари НН».