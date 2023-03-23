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Сегодня, 16:27

Боков назвал правильным решение «Зенита» провести благотворительный матч с «Фенербахче»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Максим Боков высказался о решении петербургского клуба провести благотворительный матч с «Фенербахче» в поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Условные «Динамо» и «Спартак» не располагают такими ресурсами, как «Зенит». И речь не о финансах. У «Зенита» больше возможностей договориться и сыграть такие матчи. Решение «Зенита» провести благотворительный матч — правильное. Нельзя оставлять людей в беде. Это даже по церковным канонам прописано. Из-за нового кубкового регламента у команд игры через два дня на третий. И еще сборная собирается, еще добавить матч невозможно. Для подобных матчей остаются только окна УЕФА», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Ранее «Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, которое произошло в феврале. Магнитуда подземных толчков достигала 7,8 баллов, а жертвами трагедии стали 50 тысяч человек.

«Фенербахче» примет «Зенит» в благотворительном матче 23 марта. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-reshenie-zenita-provesti-blagotvoritelei-match-s-fenerbakhche-pravilnoe-nelzya-ostavlyat-lyudei-v-bede-237711/
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Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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