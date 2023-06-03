Боков назвал причины неудачного выступления «Спартака» во второй части сезона

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков поделился мнением о выступлении «Спартака» во второй половине сезона-2022/23.

«То, что я видел, на самом деле из-за того, что сезон был не ровный. Сказалось на результатах команды травма Джикии и других игроков. Было много ситуаций, которые мешали дальше готовиться. Все равно у них было много побед. Все равно что-то ломается, одни команды мобилизируются, а другие так же остаются и плывут по течению», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона-2022/23. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит». На второй позиции расположился ЦСКА.