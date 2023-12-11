Боков не считает восьмое место ЦСКА по итогам первой половины сезона провальным

Сегодня, 21:22
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков подвел итоги первой половины сезона для армейского клуба.
— ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 8-м месте. Можно ли назвать провальным такой промежуточный результат?
— Подождите, это еще промежуточный результат. По игре, я считаю, что это не провально. Потому что игра оставляет хорошее впечатление, поэтому все еще впереди, вся борьба за очки, за места.
— Что нужно изменить клубу, чтобы исправить текущее положение?
— А чего изменять? Надо выходить и выигрывать.
— Скамейки хватает для решения больших задач?
— Для решения внутрироссийских задач?
— Только эти и имеем.
— Ну, для внутрироссийских все нормально у них. Все будут решать по мере поступления, как говорится, — цитирует Бокова «ВсеПроСпорт».
ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 28 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.