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Сегодня, 21:22

Боков не считает восьмое место ЦСКА по итогам первой половины сезона провальным

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Экс-защитник ЦСКА Максим Боков подвел итоги первой половины сезона для армейского клуба.

— ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 8-м месте. Можно ли назвать провальным такой промежуточный результат?

— Подождите, это еще промежуточный результат. По игре, я считаю, что это не провально. Потому что игра оставляет хорошее впечатление, поэтому все еще впереди, вся борьба за очки, за места.

— Что нужно изменить клубу, чтобы исправить текущее положение?

— А чего изменять? Надо выходить и выигрывать.

— Скамейки хватает для решения больших задач?

— Для решения внутрироссийских задач?

— Только эти и имеем.

— Ну, для внутрироссийских все нормально у них. Все будут решать по мере поступления, как говорится, — цитирует Бокова «ВсеПроСпорт».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 28 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Максим Боков
ФК ЦСКА (Москва)
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