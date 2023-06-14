Боков объяснил, с чем связан рост трансферной стоимости защитника ЦСКА Роши

Сегодня, 18:10
Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал подорожание защитника московской команды Вилилана Роши на 3,5 миллионов евро.
«Это, наверное, не за счет его игры, а всей команды. Все-таки, один в поле не воин и благодаря Дивееву и Мозесу он по сравнению с тем, каким он приехал, сейчас освоился. Опять же, я все время говорил, что за счет семейной обстановки, которую создал Федотов и его штаб, многие футболисты начали раскрепощаться. Можно отметить и Ермакова, и Лукина. Это благодаря тому, что каждый каждого поддерживает на поле и вне его», — цитирует Бокова Vprognoze.ru.
В прошедшем сезоне 28-летний Роша стал обладателем Кубка России и завоевал второе место в чемпионате России в составе ЦСКА. Бразильский футболист выступает за армейцев с 2022 года.