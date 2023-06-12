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Сегодня, 18:46

Боков: «Очень важно, что тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку в команде»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Максим Боков оценил сезон-2022/23 для ЦСКА.

«Оцениваю на пять с плюсом. Обычно, конечно, дают такую оценку, если команда побеждает не только в Кубке, но и в чемпионате. Но я могу объяснить свою позицию — очень важно, что тренерский штаб смог создать семейную обстановку в команде. В таких условиях легче обсуждать игровые моменты и приходить к общему решению. Это крайне важно для коллектива. Теперь нас ждет матч за Суперкубок с «Зенитом» — это будет очень интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Бокова.

Армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2022/23. В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

15 июня ЦСКА сыграет с «Зенитом» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-bokov-ochen-vazhno-chto-trenerskij-shtab-tsska-smog-sozdat-semejnuyu-obstanovku-v-komande/
Максим Боков
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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