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Боков: «ЦСКА найдет, кем заменить Файзуллаева, Дивеева и Рошу»

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался о кадровых проблемах армейцев перед матчем против «Спартака» в грядущем матче РПЛ.

«Конечно, это серьезные потери. Когда выбывают сразу два центральных защитника, то это для любой команды будет испытанием. К сожалению, пропустит игру и Аббос, который получил четвертую желтую карточку. Его будет не хватать в центре поля. Впрочем, я уверен, что тренерский штаб найдет, кем заменить этих футболистов. Есть ли у ЦСКА шансы на победу с такими потерями? Я уверен, что есть. ЦСКА способен победить «Спартак» даже в таком составе. Кто должен защищать ворота в этой игре? Конечно, это Акинфеев. Здесь вообще нет никаких сомнений», — приводит «РБ Спорт» слова Бокова.

Матч ЦСКА и «Спартака» в рамках перенесенного 21-го тура чемпионата России пройдет в четверг, 25 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 20.30 по местному времени.

Источник: РБ Спорт
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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