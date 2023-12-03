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Сегодня, 01:25

Боков: «Зенит» — однозначный фаворит матча с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков перед матчем сине-бело-голубых против «Локомотива» в 17-м туре чемпионата России назвал команду из Санкт-Петербурга фаворитом.

«Зенит» — однозначный фаворит. Это бесспорно, потому что у «Локомотива» кадровые проблемы. Игра для «Зенита» будет тяжелой, но «Зенит» возьмет верх за счет индивидуальных действий. Индивидуально «Зенит» сильнее «Локомотива», — приводит «Спорт День За Днем» слова Бокова.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 3 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bokov-zenit-vozmet-verkh-nad-lokomotivom-za-schet-individualnykh-deystviy
Максим Боков
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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