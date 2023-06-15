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Боков прокомментировал успешное выступление «Ахмата» в минувшем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита и ЦСКА Максим Боков прокомментировал успешное выступление «Ахмата» в минувшем сезоне РПЛ.

«Чеченская Республика всегда была обращена лицом к клубу, и такого выступления следовало ожидать. Когда я там еще играл, команде помогали руководители республики, тогда уже тогда хороший подбор игроков был, сейчас — тоже. Мне нравится, что «Ахмат» не скачет, как некоторые другие клубы РПЛ, выступая то хорошо, то плохо — тут можно привести в пример «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Он играет стабильно. Провел сезон ровно, примерно так же, как ЦСКА. И забрался в таблице высоко. Так что вот это качество я отметил бы у «Ахмата» — стабильность. Причем она из сезона в сезон. Сейчас их тренировал Сергей Ташуев. Он хорошо знает этот регион, жил там. Думаю, его менталитет, знание специфики местного футбола помогли команде выступить так достойно в минувшем сезоне», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Это повторение лучшего результата в истории клуба из Грозного.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-bokov-ahmat-ne-skachet-po-sezonu-kak-nekotory-e-drugie-kluby-a-igraet-stabil-no/
Максим Боков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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