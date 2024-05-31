Сегодня, 20:45
Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможный уход главного тренера армейцев Владимира Федотова. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что руководство клуба планирует принять решение в выходные после встречи со специалистом.
«Зачем нужны перемены? Уже навстряхивались. В сезоне трясло то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что ЦСКА скоропалительных решений никогда не принимает. Это будет осознанный шаг, причем всего клуба, вместе с президентом», — приводит слова Бокова «Спорт День за Днем».
ЦСКА с Федотовым занял 6-е место в РПЛ и вылетел от «Зенита» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.