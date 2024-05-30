Боков: «От ЦСКА в следующем сезоне следует ждать только побед»

Бывший игрок ЦСКА Максим Боков поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне.

— От ЦСКА в следующем сезоне следует ждать только побед, — приводит слова Бокова Metaratings.ru. — Если посмотреть на историю, то ЦСКА никогда не принимает скоропалительных решений. Да, были моменты, когда быстро искали тренера, например, когда был Олич. В целом ЦСКА грамотно ведёт свою политику, и в этом огромный плюс команды.

— Файзуллаев в следующем сезоне не сдаст? Может, лучше его продать?

— Помните, как было с Фёдором Чаловым: первый год у него всё пошло, а на второй он затух, все начали к нему готовиться. Файзуллаева на следующий год ждёт то же самое. К нему будет очень пристальное внимание со стороны соперника, но у ЦСКА очень грамотный тренерский штаб, который может перевернуть эту ситуацию в свою пользу и за счёт него сыграть на другие позиции.

Что касается Чалова, не мне решать, отпускать ли его. Конечно, все хорошие футболисты хотят попробовать играть в Европе, он пробовал, и у него это получилось хорошо. Он очень хорошо зарекомендовал себя как футболист, поигравший в Европе. Если у него есть огромное желание, то думаю, клуб его отпустит.

ЦСКА в сезоне-2023/24 занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, где уступил «Зениту».