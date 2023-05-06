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Сегодня, 12:24

Боков считает, что ЦСКА обыграет «Оренбург» со счетом 3:0

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ ЦСКА — «Оренбург».

«ЦСКА сейчас на подъеме, и это видно по прошедшим играм. «Оренбург» тоже не подарок, но ЦСКА их обыграет. Не скажу, что спокойно, но качественно. И думаю, это будет 3:0. Что касается нападения, никогда не бывает идеально, но к этому нужно стремиться. Если у команды очень хороший тыл и середина, то впереди тоже будут моменты и голы. Хоть все и говорят, что нет нападающих, но голы-то есть. Да, возможно, не так много, как хотелось бы», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-orenburg-ne-podarok-no-cska-vyigraet-3-0-248875/
Максим Боков
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