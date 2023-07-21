Боков считает, что ЦСКА сможет навязать конкуренцию «Зениту»

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«ЦСКА полностью готов к старту РПЛ. Армейцы готовы побороться за первое место, команда показала это в матче за Суперкубок. Даже если в «Зените» останутся бразильцы? Да, даже при этом условии ЦСКА может претендовать на титул. Повторюсь, это было видно в игре за Суперкубок», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.