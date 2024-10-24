Боков считает, что Гуарирапа еще наберет форму и покажет себя в ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Максим Боков оценил игру армейцев по итогам 12 туров РПЛ.

«У ЦСКА не чемпионская игра? Ну, подождите, Москва не сразу строилась! Чтобы все было и сразу — так бывает, но очень редко. Сейчас в команде налаживаются взаимоотношения, это делается не по мановению волшебной палочки. Сколько должно пройти времени? Тут нет чктких рамок. Могут вмешаться различные моменты: и травмы, и вызовы в сборную», — цитирует Бокова Metaratings.

Также экс-футболист поделился впечатлениями от выступления новичков московского клуба.

«Какие первые впечатления от Пьянича? Только по тренировочному процессу — профессионал. По игре, в каких-то элементах, это игрок высокого класса, и все это отмечают. Очень хорошее впечатление оставляет Гуарирапа — он еще разыграется, пока набирает форму», — добавил Боков.

ЦСКА после 12 туров с 23 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ .