Боков считает, что нынешний сезон станет экватором для «Зенита»

Экс-защитник «Зенита» Максим Боков поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба с «Пари НН» в рамках 7-го тура РПЛ.

«У «Зенита» достаточно длинная скамейка. Конечно, потери ощутимы, но не настолько, чтобы утонуть. Там есть замены, игра будет им даваться. Этот сезон «Зенит» будет переживать сложнее, чем предыдущий. В предыдущем практически все делали бразильцы, в этом году ставку начинают делать на россиян. Потихоньку отходят от «бразилизации». Этот сезон станет для клуба экватором», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

Матч состоится 31 августа и начнется в 17:30 по московскому времени. «Зенит» после 6 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице с 14 очками, уступая лидирующему «Локомотиву» в 1 балл.