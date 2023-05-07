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Боков считает, что в следующем году «Зениту» будет тяжело завоевать чемпионство

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Максим Боков прокомментировал чемпионство петербуржцев в РПЛ.

«Зенит» заслужено оформил чемпионство в матче со «Спартаком». Хочу поздравить петербуржцев. Я уже Семаку отписал сообщение с поздравлениями. Еще правильно и символично, что «Зенит» взял золотые медали именно в матче с красно-белыми. Эта победа была по игре. Согласен, что «Зенит» доминирует в РПЛ несколько лет. Но в этом году у петербуржцев появились очень достойные соперники — ЦСКА, «Ростов», «Спартак». В следующем году «Зениту» будет очень тяжело взять чемпионство, тем более, если будет проходить ротация футболистов. А другие команды в следующем году подойдут во всеоружии», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством нынешнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-v-sleduyushem-godu-zenitu-budet-ochen-tyazhelo-vzyat-chempionstvo-249270/
Максим Боков
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